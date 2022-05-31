مدبولي: الدولة المصرية تتحرك لتعميق الصناعة الوطنية 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تتحرك من أجل تعميق الصناعة الوطنية، وليس إحلال واردات، إذ إنّ زيادة الإنتاج الصناعي ترتبط في جميع دول العالم بجلب مستلزمات إنتاج ومواد خام من الخارج، مؤكدًا أنّه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.

مصر تستطيع بالصناعة

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، قبل قليل: «عاوز تزود صناعتك وتزود إنتاجك في الداخل يبقى لازم تضطر تجيب مواد خام أكتر ومستلزمات إنتاج أكتر عشان نعمل الموضوع ده».

زيادة الإنتاج والبنية الأساسية

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تحرّكت مؤخرا على هذا الأساس، متابعا: «يجب أن نعلم كيف عملت الدولة المصرية؟، لم يكن في استطاعة أي دولة أو رجل صناعة أن يتحدث عن زيادة إنتاج أو توسع دون وجود بنية أساسية».