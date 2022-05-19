وكيل تعليم سوهاج يوضح حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية والجبر

أوضح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حقيقة ما تردد بشأن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، وامتحان الجبر وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي، حيث نفى صحة الصورة التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين أنها لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بسوهاج

ورداً على ما تردد بشأن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج: «اللي معاه نسخه امتحان كان مع الطلبة يظهرها و يواجهنا»، وتابع بقوله: «عايز مواجهة رسمي مع بتوع التلجرام، الامتحان طلع مباشرة على الطلبة، وامتحنوه دون مشاكل أو محضر غش واحد، وأتحدى وجود نسخة مسربة»، ووصف ما تردد في هذا الشأن بأنها «إدعاءات باطلة».

امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج «صفر شكاوى»

وفي تصريحاته لـ«الوطن»، أكد وكيل تعليم سوهاج أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، التيرم الثاني، بمحافظة سوهاج، منذ بدايتها يوم السبت الماضي الموافق 14مايو، حتى انتهائها اليوم الخميس الموافق 19 مايو، لم تشهد أي تسريب، أو محضر غش، أو أي أعمال شغب، حيث سجلت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج «صفر شكاوى».

أعداد طلاب الصف الثالث الإعدادي في سوهاج

وفي ختام أعمال الامتحانات بمحافظة سوهاج، وجه «أبوزيد» الشكر لجميع قيادات التعليم، الذين أسهموا في إنجاح الامتحانات بصفوف النقل بجميع مراحل التعليم، وكذلك الشهادة الإعدادية، بمختلف لجان المحافظة، وتوفير المناخ الملائم والآمن لجميع الطلاب، لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج، 90 ألف و850 طالباً وطالبة، داخل 417 لجنة امتحانية، موزعة على 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز محافظة سوهاج.

نفي تسريب امتحان الجبر للصف الثاني الثانوي

كما نفى وكيل تعليم سوهاج، في تصريحاته لـ«الوطن»، تسريب إمتحان الجبر وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي، مؤكداً أنه لا صحة لما أثير على موقع «تليجرام» بشأن تسريب أي امتحانات بالمرحلة الثانوية أو الإعدادية في سوهاج، موكداً أن الامتحانات سارت بكل سهولة ويسر في جميع المراحل التعليمية.