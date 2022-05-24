«تعليم سوهاج»: 99.9% من طلاب الثاني الثانوي أدوا الامتحانات إلكترونياً

تابع الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم الثلاثاء، في مختلف المدارس على مستوى المحافظة .

امتحان الأحياء للعلمي والفلسفة والمنطق للأدبي

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام بسوهاج، قبل قليل، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك إلكترونياً على منصة الوزارة، مؤكداً أن نسبة الطلاب الذين تمكنوا من أداء الامتحانات إلكترونياً بلغت 99.9%.

19378 طالباً يؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إلى أن عدد الطلاب الحاضرين في امتحانات الفترة الصباحية بلغ 19378 طالباً وطالبة، بعد تسجيل غياب 54 طالباً فقط، بينما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في الفترة المسائية 4588 طالباً، وتغيب 24 طالباً فقط.

غرفة عمليات سوهاج لم تستقبل أي شكاوى

وأكد أسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ورئيس غرفة العمليات والمتابعة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أن غرفة العمليات لم تستقبل أي شكوى متعلقة بالامتحانات، وأضاف مدير إدارة التعليم الثانوي بتعليم سوهاج أن الغرفة أيضاً لم ترد إليها أي شكاوى خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

متابعة امتحانات مدرسة الخط والدبلومات الفنية

وتابع وكيل تعليم سوهاج، اليوم أيضاً، امتحانات الدبلومات الفنية العملية، بالمدارس الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، حيث من المقرر أن تستمر الامتحانات العملية بالمدارس الفنية في سوهاج حتى نهاية هذا الأسبوع، لتبدأ بعدها مباشرة الاختبارات النظرية، والتى تستمر لمدة أسبوع.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات مدرسة الخط والتهذيب، التي يؤديها الطلاب داخل 9 لجان بالمدرسة.