سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بمعرفة أسعار العملات المختلفة، ومنها سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي في السوق المصري.

وتستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي، سعر اليورو، ضمن مجموعة الأخبار الخدمية الاقتصادية التي تنشر على مدار اليوم، في مجال أسعار العملات الأجنبية، في بداية التعاملات اليومية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك المركزي لنحو 19.85جنيه للشراء 19.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 19.93 جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، وووصل في بنك كريدي أجريكول نحو 19.92 جنيه للشراء 20.79 جنيه للبي، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.81 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.86جنيه للشراء ونحو 19.98 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 19.86 جنيه للشراء 19.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.81 للبيع و20.07 جنيه للشراء، في بداية معاملات اليوم.

وأشار تقرير مزويد البيانات الاقتصادية Trading Economics، إلى أنّه من المتوقع تداول اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 23.37 جنيه للشراء 23.55 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المركزي لنحو 23.42 جنيه للشراء و23.53 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 23.35 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.