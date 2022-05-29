سعر اليورو اليوم الأحد 29-5-2022 في البنوك المصرية

قدّمت البنوك العاملة في القطاع المصرفي، اليوم الأحد 29 مايو الحالي، سعر بيع وشراء عدد من العملات الورقية المتداولة في الشارع المصري، ومنها سعر اليورو والدولار والريال وغيرها، حيث يحرص قطاع عريض من المواطنين وكذلك الأجانب في مصر، على متابعة سعر العملة قبل أي تعاملات مالية.

وسجلت العملات الأجنبية ارتفاعا أمام الجنيه المصري، منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتحديدًا سعر اليورو والدولار باعتبارهما من العملات الأكثر تداولًا حول دول العالم.

واليوم الأحد 29 مايو 2022، ترصد من بوابة «الوطن» سعر اليورو حرصا منها على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، أحدث التعاملات الصباحية المتعلقة بالعملة.

سعر اليورو في البنوك

وصلت قيمة سعر بيع اليورو في بنك كريدي أجريكول 19.99 جنيه ونحو 19.78 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 19.76 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي لنحو 19.74 جنيه للشراء و19.87 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو اختلافا طفيفا في عدد من البنوك اليوم، مقارنة بنهاية التعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل اليوم في بنك مصر نحو 19.84 جنيه للشراء و20.3 جنيه للبيع، فيما وصل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.75 جنيه للشراء و19.95 جنيه للبيع، وجاء اليورو في البنك الأهلي بنحو 19.84 جنيه للشراء ونحو 20.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.95 للبيع و19.75 جنيه للشراء، اليوم الأحد 29 مايو 2022.

وبدأ اليورو يتنفس الصعداء أمام الدولار من جديد، حيث تلوح توقعات المحللين الاقتصاديين إلى تداول اليورو أمام العملة الأمريكية عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقا لما أوضحه تقرير مزويد البيانات الاقتصادية Trading Economics.