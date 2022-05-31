سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في البنوك المصرية

ترتفع عمليات البحث في بداية المعاملات اليومية عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي في السوق المصري، خاصة في ظل التغيرات اليومية التي يمر بها العالم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن مجموعة الأخبار الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تنشر على مدار اليوم، في مجال أسعار العملات الأجنبية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، والتي جاءت كالآتي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.92جنيه للشراء 20.79 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي لنحو 19.94جنيه للشراء 20.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 19.93جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.91جنيه للشراء 20.05 جنيه للبيع، ووصل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.89 جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، وجاء اليورو في البنك الأهلي نحو 19.90جنيه للشراء ونحو 20.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.90 للبيع و20.07 جنيه للشراء، في بداية معاملات اليوم.

من المتوقع تداول اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وذلك وفقا لما أوضحه تقرير مزويد البيانات الاقتصادية Trading Economics.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.35 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 23.37 جنيه للشراء 23.55 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المركزي لنحو 23.42 جنيه للشراء و23.53 جنيه للبيع.