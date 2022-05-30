سعر اليورو اليوم الإثنين 30-5-2022 في البنوك المصرية

تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» يوميًا عن سعر اليورو مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية الشرعية، خاصة للراغبين في السفر أو معرفة أفضل البنوك للبيع أو شراء للعملة الأوروبية.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تنشر على مدار اليوم، في مجال أسعار العملات الأجنبية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، والتي جاءت كالآتي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.78 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي لنحو 19.74 جنيه للشراء و19.87 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 19.76 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.74 جنيه للشراء و19.93 جنيه للبيع، ووصل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.87 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع، وجاء اليورو في البنك الأهلي نحو 19.89 جنيه للشراء ونحو 20.02 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.82 للبيع و20.05 جنيه للشراء، في بداية معاملات اليوم الاثنين 30 مايو.

من المتوقع تداول اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وذلك وفقا لما أوضحه تقرير مزويد البيانات الاقتصادية Trading Economics.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.26 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 19.87 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المركزي لنحو 23.32 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.