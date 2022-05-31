التعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي بالتعاون مع الإمارات

عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم، باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، التصفيات النهائية لمسابقة «تحدي القراءة العربي» بالتعاون مع دولة الإمارات العربية للعام السادس، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها فى المدارس؛ لاكتشاف قدرات ومواهب وميول الطلاب والعمل على تنميتها وصقلها وبناء الشخصية المتكاملة.

مسابقات تشارك فيها الوزارة على المستوى العربي

قالت إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن مسابقة «تحدي القراءة العربي» تعد إحدى أكبر المسابقات التي تشارك فيها الوزارة على المستوى العربى، وتهدف إلى غرس حب القراءة في نفوس الطلاب؛ لإثراء البيئة الثقافية في المدارس، وتنمية الوعي بأهمية القراءة، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، بالإضافة إلى تكوين جيل من المتميزين والمبدعين في جميع المجالات.

وأوضحت رئيس قطاع الخدمات والأنشطة أنَّ لجنة التحكيم الجمهورى للمسابقة تنعقد على مدار يومي 31/5/2022 و1/ 6/ 2022، ويشارك في المسابقة جميع الطلاب بكل المدارس في مصر، إذ يتمّ تقسيم الطلاب الى 4 مراحل، المرحلة الأولى من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، والمرحلة الثانية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، والمرحلة الثالثة من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الاعدادي، أما المرحلة الرابعة فهي من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

تفاصيل المسابقة

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن المسابقة تمر بـ5 مراحل على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، في المرحلة الأولى يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الأحمر، وفي المرحلة الثانية يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الأخضر، وفي المرحلة الثالثة يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الأزرق، وفي المرحلة الرابعة يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الفضي، أما في المرحلة الخامسة يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الذهبي، وبذلك يكون الطالب قد قرأ ولخص 50 كتابًا خارج المقرر خلال العام الدراسي.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية إن عدد الطلاب المسجلين للمسابقة بالعام السادس يبلغ 13401535 طالبًا، ويبلغ عدد المدارس 20808 مدرسة، وعدد المشرفين 36600 مشرفًا، موضحة أنَّه توجد مرحلة أخرى من المسابقة خاصة بأفضل مدرسة وأفضل منسق على مستوى الوطن العربي.

وأشارت زينب مشهور مدير عام الإدارة العامة للمكتبات إلى أنَّ التحكيم على مستوى المديريات التعليمية بدأ في 20 مارس بالتعاون مع مستشار اللغة العربية بالوزارة ومن خلال موجهي عموم اللغة العربية، وفقًا لمصفوفة تقدير العلامات في تحكيم القراءة الموضوعة من قبل دولة الإمارات العربية، إذ تمّ اختيار 44 طالبًا فائزًا من كل مديرية تعليمية، وتمّ تصعيد طالب واحد فقط منهم للتحكيم النهائي وذلك تمهيدًا لتحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.