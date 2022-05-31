مناقشة كتاب «سيرة الظاهر بيبرس الجزء الثاني» ببيت السناري الأحد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ممثلا في الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات، ندوة للاحتفال بصدور الجزء الثاني من كتاب «سيرة الظاهر بيبرس الجزء الثاني بأشعار بيرم التونسي»، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، تحرير الباحث سيد مهدي عنبة، الحاصل على منحة تفرغ في مجال الفكر والأدب، ومراجعة وتقديم الدكتور عبد الرحمن حجازي، ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، والناقد الدكتور عايدي علي جمعة، والشاعر محمد بغدادي ويدير اللقاء الدكتورة أماني الجندي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات، يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022 في السابعة مساء ببيت السناري بالسيدة زينب.

كتاب الظاهر بيبرس

يقع كتاب «سيرة الظاهر بيبرس الجزء الثاني بأشعار بيرم التونسي» فى 468 صفحة من القطع المتوسط. وفي بيان سابق عن الهيئة العامة للكتاب عن الكتاب: الظاهر بيبرس شخصية تاريخية، وهو وبطل من أبطال التاريخ الإسلامي، من النادر أن تتكرر بطولاته فى التاريخ الإنساني، فقد جمع بين البراعة العسكرية، والدهاء السياسي، والحنكة الإدارية، وقد انبهر به معاصروه، ودارت حوله الحكايات الأسطورية، فابتدع له الوجدان الشعبي ما يطلق عليه «السيرة الظاهرية»، وهي قراءة شعبية لتاريخ هذا البطل والعصر الذي عاش فيه، وقد حرص الناس على التغني بهذه السيرة التي لا يعرف لها مؤلف وما زالوا يحنون لسماعها.

الظاهر بيبرس وحكم مصر

الظاهر بيبرس (1260-1277) لقب بأبي الفتوح، سلطان مصر والشام وهو رابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي، حكم بيبرس مصر بعد رجوعه من معركة عين جالوت واغتيال السلطان سيف الدين قطز من سنة 1260 ميلايدية و أحيا خلال حكمه الخلافة العباسية في القاهرة بعد ما قضى عليها المغول في بغداد، وأنشأ نظُماً إداريةً جديدة في الدولة.

عرف بيبرس بذكائه العسكري والدبلوماسي، وكان له دور كبير في تغيير الخريطة السياسية والعسكرية في منطقة البحر المتوسط.