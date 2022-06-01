سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-6-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اختلافا بسيطا في معظم البنوك صباح اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري، وتحظى العملى الأمريكية باهتمام المستثمرين ورجال الأعمال وحتى المواطنين.

ويقدم موقع «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها في مجال أسعار العملات، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وفق عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، وهي كما يلي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر بيع وشراء الدولار اليوم الأربعاء في المصرف المتحد سعر 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر بنحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات التي وردت صباح اليوم الأربعاء 1 يونيو.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وآخر تعاملات وردت اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي، نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، في حين سجل في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.