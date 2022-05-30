سعر الدولار اليوم الاثنين 30-5-2022 في البنوك المصرية

تواصل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إعلان سعر الدولار اليوم 30 مايو 2022 في عدد من البنوك، ومنها البنك المركزي المصري، وبنكي الأهلي ومصر وقناة السويس والإسكندرية والمصرف المتحد.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، اليوم الاثنين 30 مايو الحالي، سعر الدولار اليوم وفق آخر تعاملات صباحية وردت اليوم من القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر بيع وشراء الدولار داخل البنوك، حيث سجل اليوم الاثنبن في المصرف المتحد سعر 18.53 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، كما سجل سعره في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر بنحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين 30 مايو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعره اليوم الاثنين في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وذلك فق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وآخر تعاملات وردت اليوم الاثنين 30 مايو 20، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

ولم تختلف كثير العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، إذ سجل الدولار في CIB سعر 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب تعاملات اليوم الإثنين 30 مايو.

سعر الدولار عالميا

ووفقًا للصحف العالمية، يتجه الدولار نحو أكبر تراجع أسبوعي في قرابة 4 أشهر، بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية، وسط مؤشرات على أنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يبطئ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام الحالي.