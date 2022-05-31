سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه من أكثر الكلمات البحثية اليومية التي يتابعها المستثمرون ورجال الأعمال وحتى المواطنين، خاصة أنّه يحدد معظم أسعار السلع المستوردة منها.

ويقدم موقع «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها في مجال أسعار العملات، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وفق عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وهي كما يلي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر بيع وشراء الدولار داخل البنوك، حيث سجل اليوم الثلاثاء في المصرف المتحد سعر 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر بنحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات التي وردت صباح اليوم الثلاثاء 31 مايو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وآخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء 31 مايو 20، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

ولم تختلف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي كثيرا، حيث سجل الدولار في CIB سعر 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب تعاملات اليوم الثلاثاء 31 مايو.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي، نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، في حين سجل في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.