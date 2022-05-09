أسعار الدولار اليوم الإثنين 9-5-2022 في البنوك وشركات الصرافة

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 9 مايو، بالتزامن مع اليوم الثاني لعودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك التي امتدت لأسبوع، التي كان قد أقرها البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تستعرضها «الوطن» على مدار نوضح في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 9 مايو في البنوك وجاءت كما يلي:

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين 18.45 للشراء و18.51 للبيع، فيما سجل سعر الشراء 18.45 والبيع 18.51 في البنك الأهلي المصري، وبسعر 18.45 جنيه جاء مصرف أبوظبي الإسلامي، كأفضل بنك يبيع الدولار الأمريكي بعد بنكي مصر والأهلي، فيما عُرض في البنك الأهلي اليوناني بأفضل سعر للشراء بـ18.51 جنيه.

فيما عُرض في البنك الأهلي اليوناني بأفضل سعر للشراء بـ18.51 جنيه، فيما يُباع الدولار في البنك المركزي بسعر 18.54 مقابل 18.44 جنيه للشراء، وفي بنك مصر بـ18.51 جنيه للبيع، و18.45 جنيه للشراء، وأخيرا سجل سعر الدولار أقل سعر للبيع بنحو 18.51 مقابل 18.41 جنيه للشراء في بنك مصر إيران للتنمية.

أسعار العملات في البنك المركزي الاثنين

أما عن باقي أسعار العملات في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

- يباع اليوان الصيني​ بسعر 2.7، مقابل 2.80 للشراء.

- يباع فرنك سويسري بسعر 18.92، مقابل 19.02 للشراء.

- يباع 100 ين ياباني​ بسعر 14.09، مقابل 14.16 للشراء.

- يباع ديار البحرين بسعر 48.89، مقابل 49.20 للشراء.

- يباع ريال قطري بسعر 25.96، مقابل 26.19 للشراء.

- يباع اليورو بسعر 19.33، مقابل 19.43 جنيه للشراء.

- يباع الجنيه الإسترليني بسعر 22.91، مقابل 23.03 جنيه للشراء.

- الريال السعودي يباع بسعر 4.91، مقابل 4.94 جنيه للشراء.

- سجل الدينار الكويتي 60.05 ، مقابل 60.41 جنيه للشراء.

- يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.02، مقابل 5.04 جنيه للشراء.