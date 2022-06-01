13 إجراء من القاهرة لحل أزمة المنطقة الصناعية بالقطامية

اتخذت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار وتحديدا المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية والعمل على مواجهة المشكلات تمهيدا لوضع خطة عاجلة لإنهاء الأزمات ووضع حلول مناسبة وإجراء مخطط لتطوير المنطقة بالكامل، وتقع المنطقة الصناعية على 127 فدانا تتضمن 222 قطعة مساحة الواحدة 2000 متر مربع، وأيضا تضم منطقة خدمات على 44 فدانا و83 فدان منطقة تجارية تشمل معارض ومخازن ومصانع أثاث وعصائر وتعبئة مواد غذائية، ومن الإجراءات وروشتة التي أقرتها محافظة القاهرة لحل أزمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالقطامية بعد لقاء محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وقيادات المحافظة بعدد من أصحاب المشروعات ما يلى،

-حصر مشكلة كل مصنع وورشة على حدة والعمل على إيجاد حلول لتلك الأزمات.

- التواصل المستمر مع ممثلي جمعية المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية والجهات المختصة لحل المشكلات.

- العمل على رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة وإقامة منطقة خدمية تشمل نقطة شرطة وإسعاف وإطفاء ومركز طبي، وعمل سور حول المنطقة لتأمينها.

رفع كفاءة الطرق

- العمل على كفاءة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية.

- التواصل مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتكثيف الحملات وتمهيد الشوارع وإزالة أى تراكمات على الفور.

- فتح طرق ومداخل وشوارع المنطقة بأرض الاستثمار بالمنطقة الصناعية.

- متابعة مستمرة من جانب حي البساتين بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على ارتقاء المنطقة الصناعية.

إصلاح الأعطال

-رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب اللمبات الليد لتحسين ورفع كفاءة الإنارة وإصلاح أعطال الأعمدة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإنارة.

-توفير المعدات والآلات اللازمة من لودرات وأوناش وسيارات نقل لإنجاز الأعمال.

- رفع 78 حمولة سيارة مخلفات مع تهذيب وتحسين المدخل الرئيسي للمنطقة والرتش ومخلفات البناء والهدم.

تطوير المنطقة الاستثمارية

- مقابلة عدد من أصحاب المصانع والمعارض المتواجدة بالمنطقة للتعرف على كل العقبات.

- العمل على رفع المنطقة الاستثمارية على إحداثيات بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة.

- تحديد قاعدة بيانات لكل قطع أراضي الاستثمار بالمحافظة تشمل بيانات كل قطعة وتفعيل دور مكتب المستثمرين بالمناطق الصناعية باعتباره حلقة الوصل بين المحافظة والمستثمرين.