لخدمة 11 منطقة بأحياء القاهرة.. مشروعات إحلال وتجديد لشبكة عين الصيرة

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة، أن شبكات مياه «عين الصيرة» تُعد من أعرق وأقدم فروع الشبكات التابعة للشركة بالعاصمة، حيث تخدم نحو 46 ألف و726 مشتركاً، ويبلغ طول شبكات المواسير التي تخدمها 837 كيلومتراً، لافتاً إلى أن الشبكة مقامة على مساحة تبلغ 35 كيلومتراً مربعاً.

وقال رئيس شركة مياه القاهرة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن شبكات مياه عين الصيرة تخدم العديد من المناطق بالقاهرة، وتحديدا العتبة والموسكي والبساتين والأزبكية وقصر النيل والجمالية ومصر القديمة وعابدين والخليفة وبولاق أبو العلا، إضافة إلى مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب والأباجية والشرابية، حيث تغطي شبكة عين الصيرة 11 من أحياء القاهرة، حيث تقوم الشركة، في الوقت الراهن، بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة، لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.

تقديم خدمة أفضل للمواطنين

وأوضح «الشيمي» أن الشركة تواصل تأهيل كل فروع الشبكات ومحطات المياه، وتطبيق التكنولوجيا المتطورة في القاهرة، للحصول على شهادة الإدارة الفنية (TSM)، حرصاً على توحيد الإجراءات النموذجية، للعمل داخل تلك المواقع، بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين، ولتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة، ويتم استهداف المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة، لاستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

نظم متطورة لتوفير الوقود والمتابعة الإلكترونية

وأكد أن شبكات مياه عين الصيرة اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية، بعد تطبيقها النظم المتطورة فى توفير الوقود والمتابعة الإلكترونية، وتطبيق نظم حديثة بشأن التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة، مشيراً إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق أفضل أداء، وتقديم خدمة متميزة للمواطن القاهري.

كما تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه، والحد من الإسراف داخل مختلف الأحياء على مستوى العاصمة.