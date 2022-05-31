منن عبد المقصود: 22 مستشفى لمساعدة الأشخاص في التوقف عن التدخين

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن اختيار 31 مايو يوما عالميا للامتناع عن التدخين جاءعقب زيادة وفيات المدخنين في ثمانينات القرن الماضي، وتم عقد اجتماع في هذا اليوم من أجل اتخاذه يوما عالميا لمحاربة التدخين.

22 مستشفى لتقديم الخدمة

وأضافت «عبد المقصود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «DMC»، أن هناك 22 مستشفى تقدم الخدمات للمدخنين وسيشاركون على الأرض خلال الأسابيع الحالية في مستشفى المطار والعزازي مع تشجيع الأشخاص للذهاب للعيادات من أجل الإقلاع عن التدخين، لافتة إلى أن الشخص عندما يدخل العيادة ويتواصل مع الطبيب النفسي يعرف المشكلة ويحاول حلها بعد أن يشعر أنه في خطر، مبينة أن الشخص وظائفه الحيوية تتحسن بمجرد التوقف عن التدخين.

تقديم خدمات المشورة والعلاج للمرضى

وأوضحت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن العيادات تقدم خدمات المشاورة والعلاج للمرضى، مبينة أنه يتم علاج سلوك المريض من أجل التحسن، موضحة أنه تم تنفيذ عيادات متنقلة في جامعة عين شمس والقاهرة وأعجب الأشخاص بهذه التجربة الجديدة عليهم.

تدريب الأطباء العاملين في الرعاية الأساسية

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود إلى تدريب الأطباء العاملين في الرعاية الأساسية من أجل تسهيل التعامل مع المريض، مواصلة «من أكثر الخسائر المؤثرة هي الخسائر الصحية والاقتصادية، ودي اللي بتخلي الشخص عاوز يبطل تدخين».