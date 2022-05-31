ليندا بلخيرية مديرة لمتلقى القاهرة السينمائي في دورته الجديدة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية في النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وهو سوق الإنتاج المشترك التابع للمهرجان، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 44 التي تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، فيما تم اختيار ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى في دورته الجديدة.

حسين فهمي: أتطلع لاستقبال مشاريع أفلام

ومن جانبه، أعرب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن تطلعه لاستقبال مشاريع أفلام جديدة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، الذي كان على مدار النُسخ السابقة له مصدرا لانطلاق أسماء جديدة في مجال السينما العربية والعالمية، وساهم في دعم الكثيرين من صانعي الأفلام الموهوبين، لافتا إلى أنه بصفته رئيسا للمهرجان وبكونه فنانا عربيا يؤمن بأن ازدهار وتطور الصناعة في المنطقة هو أمر مرهون باستمرار تقديم الدعم للمواهب المثمرة المتجددة.

أمير رمسيس: ليندا بلخيرية تتمتع بخبرة واسعة

من ناحية أخرى، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن اختيار ليندا بلخيرية، ضمن الفريق جاء بناء على تمتعها بخبرة واسعة اكتسبتها بفضل مشاركتها كمبرمجة في العديد من المهرجانات، مؤكدا أنه يثق في أن التعاون معها يؤتي ثماره ويشكل فارقا إيجابيا في النسخة المنتظرة من الملتقى.

ويشار إلى أن ليندا بلخيرية، مبرمجة مهرجانات ومديرة منصة قرطاج للمحترفين، عملت كمستشار في العديد من مشاريع لجان التحكيم في المهرجانات الدولية، كما شاركت كمنسقة بمهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي عام 2011، فيما انضمت إلى فريق مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2016.

ملتقى القاهرة السينمائي، يقام في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وهي منصة توفر فضاءً مهما لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب في العالم العربي وتسلط الضوء عليهم.

يشترط ملتقى القاهرة السينمائي، أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيا، وأن يكون الفيلم روائيا أو وثائقيا طويلا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل سواء كان طويلا أو قصيرا.