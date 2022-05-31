الخميس.. انتهاء فترة التضامن بين شركات السياحة في تنظيم رحلات الحج

تنتهى يوم الخميس المقبل فترة التضامن بين شركات السياحة في تنظيم برامج الحج لهذا العام، وكشف مصدر بوزارة السياحة والأثار انه من المتوقع ان يتم مد فترة التضامن لبضعة أيام أخرى حتى يتسنى للشركات المنظمة للحج استكمال التضامنات الخاصة بها، لافتا إلى أن التضامن بين شركات السياحة يعنى اندماج أكثر من شركة منظمة للحج في تضامن واحد على أن يكون هناك شركة تمثل رأس التضامن تكون هي المسئولة عن تنظيم برنامج الحج لكافة الشركات الموجودة معها بالتضامن، موضحا أن أقل عدد للحجاج داخل التضامن الواحد هو 50 حاجًا.

السفر لمعاينة مساكن الحجاج بعد انتهاء التضامن

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه بعد انتهاء فترة التضامن ستبدأ شركات السياحة في السفر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء عملية معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة لهذا العام.

ولفت المصدر إلى سفر لجان من وزارة السياحة والأثار إلى السعودية خلال الأيام المقبلة للتفتيش على مدى مطابقة المساكن التي ستختارها الشركات السياحية لحجاجها مع الضوابط المنظمة للحج لهذا العام، لافتا إلى أنه في حال عدم مطابقة المساكن للضوابط فإن الوزارة لا تعتمد عقود تلك المساكن وتجبر الشركة على تغييرها بما يتوافق مع إشتراطات سكن الحجاج التى أصدرتها وزارة السياحة والأثار.

وكان محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» إن شركات السياحة ستبدأ الأسبوع المقبل في السفر لمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توافق الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة

ولفت إلى أن كل المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة لا بد أن تكون متوافقة مع الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار، وذلك بما لا يتعارض مع ضوابط السعودية في هذا الإطار، لافتًا إلى أن بعض شركات السياحة لن تسافر لمعاينة السكن وتقوم بحجز ذات الفنادق التي تمت معاينتها من قبل خلال السنوات الماضية وحصلت على موافقة عليها من قبل وزارة السياحة.