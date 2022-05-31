تعليم الكبار: نهدف لمحو أمية 250 ألف شخص بنهاية يونيو

قال الدكتور رضا داوود، رئيس إدارة التخطيط والخدمات بهيئة تعليم الكبار، إن هناك تنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدخول في مختلف المبادرات القومية ومنها مبادرة حياة كريمة وتم التركيز على 51 مركز إداري بداية من عام 2021 وتكثيف الفصول فيها والندوات الإعلامية لمحو الأمية وتقليل التسرب من التعليم الأساسي.

وأضاف «داود» أنه جرى محو أمية أكثر من 120 ألف شخص العام الماضي، والعام الحالي جرى محو أمية أكثر من 112 ألف مع الاستهداف بنهاية يونيو المقبل أن تخريج 250 ألف شخص من محو الأمية.

استخدام التكنولوجيا أثناء أزمة كورونا

وأضاف «داوود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة «dmc »، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تحقيق 88% من النسبة المستهدفة حتى الآن ويتم إتاحة الدراسة في جميع الأوقات للأشخاص الأميين لمراعة ظروف عملهم، لافتا إلى أن هناك تدريبات على التكنولوجيا والتعريف بها مع تقديم فرص التعلم عن بعد خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إقبال كبير من الدارسين والمعلمين.

زيادة فرص التعلم

وأشار رئيس إدارة التخطيط والخدمات بهيئة تعليم الكبار، أنه جرى تطبيق نظم متبع مع الفصول الدراسية التي طبقت نظام التعليم عن بُعد، لافتا إلى أنه جرى التركيز على مهارات الشخص المختلفة وليس التعليم فقط من أجل تطبيق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة الأفراد في مصر خاصة الأكثر احتياجا.