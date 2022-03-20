جامعة سوهاج تستعرض إنجازات مركز تعليم الكبار وتناقش احتياجاته المستقبلية

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالجامعة، ومديري وحدات تعليم الكبار الثمانية بكليات الجامعة، وقدّم التهنئة لهم بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، ومحو أمية عدد 11206 أميين، وبفارق وصل أكثر من الألفين عن إنجاز الجامعة التي تليها.

كما ثمن مجهودات جميع العاملين بمركز تعليم الكبار في الجامعة ووحداته المختلفة، موجهاً الشكر والتقدير لمدير هيئة تعليم الكبار بالمحافظة والعاملين بها على مجهوداتهم وتعاونهم مع الجامعة للقضاء على مشكلة الأمية داخل الإقليم.

الجامعة تعمل على تلبية كافة الاحتياجات

كما ناقش رئيس الجامعة، الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لمركز تعليم الكبار والوحدات التابعة له في كليات الجامعة المختلفة، مؤكدا على أن إدارة الجامعة تعمل على تلبية كافة الاحتياجات في سبيل قيام تلك الوحدات بدورها على أكمل وجه، من أجل القضاء على مشكلة الأمية التي تؤثر بشكل كبير على الخطط التنموية بالمجتمع، حيث يعد القضاء عليها هدفاَ قومياَ تسعى الدولة المصرية لتحقيقه ضمن أهداف مبادرة حياة كريمة، وأهداف خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

مناقشة إنجازات الجامعة وكلياتها المختلفة

وقالت الدكتورة خديجة عبد العزيز علي، مدير مركز تعليم الكبار، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة إنجازات الجامعة وكلياتها المختلفة، من خلال عرض إنجازات كل كلية على حدة، ونسب الحضور ونسب النجاح بكلا منها، وتم بحث أهم المتطلبات اللازمة للمحافظة على مكانة الجامعة التي حققتها، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة أكد على أن ذلك لن يحدث إلا بمواصلة الجهد والمتابعة المستمرة من كل المعنيين بتعليم الكبار بالجامعة.