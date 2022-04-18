طلقات نارية على مقهى بلدي.. مصرع شخصين وإصابة آخر لخلافات أسرية في قنا

لقى شخصين مصرعهما، بطلقات نارية، فيما أصيب ثالث، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات أسرية، بقرية المخزن بمركز قوص.

استقبل مستشفى قوص المركزي، جنوب محافظة قنا، جثتي مصطفى عبد النعيم، 47 عاما، ووائل سيد خريشي، 30 عاما، وإصابة شقيقه خنيس سيد خريشي، بطلقات نارية، وجرى تحويله إلى مستشفى قنا العام.

الأمن ينتقل إلى موقع الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز قوص إلي موقع الحادث، تبين أن الواقعة حدث على مقهى بلدي في القرية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، كما كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وانتظار مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي.