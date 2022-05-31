أستاذ علوم سياسية: تهميش النخبة والخبراء أبرز سلبيات السوشيال ميديا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن السوشيال ميديا لها آثار إيجابية، وتعتبر أداة لنشر الثقافة والمعرفة، وأحيانا كشف الفساد، وتعطي مساحة للتعبير لفئات معينة لم تكن متاحة لها من قبل، لكنها لها جوانب سلبية وهدامة أيضًا، وهي نتاج للغرب ولأبنائه، والغرب بمؤسساته وعلى رأس الدول الولايات المتحدة، وجدت نفسها ضعيفة في مواجهة القوى التي تخرج من السوشيال ميديا والإنترنت.

هناك ارتباط كبير بين العالمين الافتراضي والواقعي

أضاف «كمال»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن هناك ارتباطا كبيرا جدًا بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، وأكبر مشهد له، الهجوم بأعداد كبيرة على الكونجرس الأمريكي، بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، الذي يعتبر رمزا للديمقراطية في الولايات المتحدة والعالم، مشددًا على أن الدول الديمقراطية منشغلة بالتأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.

الانترنت قد يدمر حياة أشخاص

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الإنترنت قد يدمر حياة أشخاص، فالشخص قد يتعرض للفصل من عمله أو تدمر أسرته بسبب ما يثار ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المنشورات الأكثر جماهيرية على السوشيال ميديا معظمها يتضمن تطرفا وإثارة، وهناك جدل عالمي حول التأثير الخطر لمنشورات السوشيال ميديا، كما نشهد ظاهرة ظهور خبراء السوشيال ميديا وهدم وجهات نظر الخبراء الحقيقيين.

مواقع التواصل ماهرة في الهدم والتكسير

أشار الدكتور محمد كمال، إلى أنه تم إقصاء وتهميش النخبة والمفكرين والباحثين؛ للقضاء على دورهم وتأثيرهم على عملية صنع القرار، في صورة أن المجتمع بذلك يكون أكثر ديمقراطية، كما أن صنع القرار وتحمل مسئولية صنع القرار لا يستطيع المواطن تحملها، موضحًا أن مواقع التواصل ماهرة في الهدم والتكسير ولكنها لا تقدم بديل للبناء، وخبراء السوشيال ميديا لديهم قدرة على التخريب والهدم فقط، ولكن لا يمتلكون القدرة على البناء.

الهجوم على الكونجرس الأمريكي كان نوبة صحيان للكثيرين

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تهميش النخبة والقضاء على دور الخبراء أهم سلبيات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الهجوم على المؤسسات وتقليل ثقة الرأي العام في هذه المؤسسة سواء كانت قضائية أو تعليمية أو إعلامية وغيره، يجعل هذه المؤسسات تفقد المصداقية للأبد، وأي قرار يصدر عنها يكون فاقدا للمصداقية، معتبرًا أن الهجوم على الكونجرس الأمريكي كان نوبة صحيان للكثيرين، وتسبب في هزة كبيرة في مصداقية المؤسسة.

منطقة الشرق الأوسط كانت مختبرا لاستخدام وتأثير الإنترنت

وأردف أن منطقة الشرق الأوسط كانت مختبرا لاستخدام وتأثير الإنترنت والسوشيال ميديا وكانت بمثابة حقل تجارب، لافتًا إلى أن جزءا من فلسفة الولايات المتحدة تنفيذ تجاربها في مكان آخر، والجديد أن حقل التجارب انتقل للولايات المتحدة، وارتد السحر على الساحر، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا كانت وعاء للكثير من حالات الاستقطاب، وهناك مسئولية تقع على كاهل الحكومات في التخلص من المحتوى المتطرف على السوشيال ميديا.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن التعامل مع محاولة هدم المؤسسات عبر السوشيال ميديا يتم من خلال تقوية المؤسسات سواء المؤسسات التعليمية والإعلامية باعتبار ذلك العمود الذي يقوم عليه المجتمع، مع العمل على جعل المؤسسة والقائم عليها قريبا من الجماهير، وهذا تغيير في الفكر السياسي، فالسياسي يجب أن يحتك بالجمهور في الوقت الحالي ويتجاوب معه.