سعر السيارة النترا إتش دي المستعملة بالسوق المصرية.. يبدأ من 124 ألف

شهد سوق السيارات المستعملة، ارتفاعا في الأسعار لمختلف الأنواع والموديلات بسبب حالة التضخم في الأسعار التي شهدتها الدول بجميع أنحاء العالم.

وأكد عادل أحمد محمد، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المصرية ارتفع، وراغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات الاقتصادية، والتي تتوافر قطع غيارها، وهي السيارات الكورية الصنع.

وتابع أن السيارات المستعملة من ماركة هيونداي النترا اتش دي، سجلت ثباتا في سعرها؛ وذلك لرغبة الكثيرين في شرائها، وتعتبر من أكثر السيارات المستعملة مبيعا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة من فئة هيونداي النتر اتش دي من 2007 حتى 2011:

أسعار السيارة هيونداي النتر إتش دي

هيونداي إلنترا اتش دى 2007

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات 132,000 جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 124,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 138,000 جنيه.

هيونداي إلنترا اتش دى 2008

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات 141,000 جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 133,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 147,000 جنيه.

هيونداي إلنترا اتش دى 2009

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات 150,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 144,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 157,000 جنيه.

هيونداي إلنترا اتش دى 2010

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 154,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 143,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات 159,000 جنيه.

هيونداي إلنترا اتش دى 2011

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 166,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 159,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 173,000 جنيه.