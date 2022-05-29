خبير اقتصادي: الدولة تكثف جهودها لتوطين وتعميق الصناعة المصرية

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، إنه لا شك أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية التي تقود قاطرة إنجازات هذا القطاع وتستشرق لمصر مكانة هي تستحقها بالفعل وتسعى لمزيد من الإنجازات باعتبار هذا القطاع الصناعي أول طريق النهوض بالاقتصاد القومي لتوفير مزيد من فرص التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج كمحرك للنشاط الاقتصادي مع توزيع عادل بين دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في صياغة السياسات الخاصة بقطاع الصناعة.

الدولة تساعد على تنمية الصناعة المحلية

وأضافت وفاء، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الدولة عكفت خلال الفترة الماضية على تذليل كل العقبات أمام هذا القطاع الصناعي المهم سواء عقبات الصناع أو مجتمع الأعمال وذلك بطرح العديد من المجمعات الصناعية الموجودة بمختلف المحافظات الموزعة جغرافياً بكل وسائل التيسيرات لأهل الصناعة.

خطة الدولة لتعميق وتوطين الصناعة المصرية

وأوضحت الخبير الاقتصادي أن تعميق وتوطين الصناعة المصرية بهدف زيادة المكون المحلي ورفع مستويات الجودة بمعاييرها المختلفة وتطبيق معايير القيمة المضافة وزيادة المساندة التصديرية التي بلغت نسبة 50% خلال العام الماضي والجاري من أجل التغلب على مشاكل التصدير، بالرغم أن انتشار فيروس كورونا خلَّفت وراءها دروساً مستفادة واستطاعت مصر إدارة ملفاتها الاقتصادية للمحافظة على ديمومة الاقتصاد ليتحرك القطاع الصناعي من قاعدة أكثر صلابة وقوة بفضل إجراءات تحفيزية من أجل الصادرات والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتم وضع خطة تتضمن تنفيذ 100 إجراء تحفيزي يستهدف تحقيق التوازن بين السوق المحلية والتصدير لزيادة الطاقة الإنتاجية بخطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.