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أول تصريح لوزير خارجية روسيا من الرياض: جارٍ تشكيل عالم متعدد الأقطاب

كتب:

خالد عبد الرسول
07:24 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال وصوله السعودية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال وصوله السعودية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في أول تصريح له نقلته وكالات الأنباء من العاصمة السعودية، الرياض، إن الغرب يحاول حشد جميع الدول الأخرى تحت رايته، مستخدما الوضع في أوكرانيا وما حولها كذريعة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

لافروف: زملاؤنا الغربيون يحاولون منع عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب

وأضاف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بالرياض: «يجري الآن تشكيل عالم متعدد الأقطاب، بينما يحاول زملاؤنا الغربيون منع هذه العملية».

وزير خارجية روسيا: الغرب يستغل أوكرانيا لحشد جميع الدول تحت رايته

وتابع: «أولئك الراغبون بتوسيع هيمنتهم على جميع المناطق يسعون لحشد جميع البلدان الأخرى تحت راياتهم، باستخدام الوضع في أوكرانيا وما حولها كذريعة».

ووصل لافروف في وقت سابق اليوم إلى السعودية، بعد زيارة إلى البحرين التقى خلالها ملك البحرين ووزير الخارجية البحريني، حيث عقد مؤتمرا صحفيا هناك.

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