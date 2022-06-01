 مجلس الاتحاد الروسي: موسكو مستعدة لتوقيع اتفاقيات لإحلال السلام في أوكرانيا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، أن موسكو منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا وتوقيع الاتفاقيات التي «من شأنها أن تؤدي إلى السلام».

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن ماتفينكو خلال اجتماع مع رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي قولها «نحن منفتحون على المفاوضات»، مشيرة إلى أن الحلول الدبلوماسية والسلمية ضرورية، لكن هذا يتطلب إرادة من كلا الجانبين ومستعدون للمفاوضات من أجل توقيع اتفاقات من شأنها إنهاء الحرب الأهلية في أوكرانيا وإحلال إلى السلام، لكننا لا نرى استجابة من كييف.

رئيسة الاتحاد: الحلول ضرورية لكن تتطلب إرادة من الجانبين

وأضافت أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت روسيا تتفاوض باستمرار مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة، وتطالب بضمان الأمن المشترك غير القابل للتجزئة في القارة الأوروبية «كما هو مكتوب في جميع الوثائق الدولية».

الاتحاد الروسي: موسكو كانت تتفاوض باستمرار قبل بدء العملية العسكرية

وأضافت «لسوء الحظ، لم نتلق ردًا مناسبًا، بعد أن طلبت أوكرانيا أن تصبح دولة نووية وعندما رأينا كيف كان يجري التطوير العسكري للأراضي الأوكرانية، كيف تم تشبعها بكمية هائلة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الهجومية، ومعرفة أنهم يحضرون لهجوما مسلحا ثالثا على منطقتي دونيتسك ولوجانسك، بالطبع، لم يتبق لنا مخرج آخر، ولا خيار لضمان أمننا».