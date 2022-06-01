المسلماني: روسيا نقلت صواريخ محملة برؤوس نووية ووجهتها لأوروبا

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني أن انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي يعتبر انتصارًا للناتو، نظرًا لأنه سيتواجد في مساحة كبيرة لم يكن موجودا فيها من قبل، لافتًا إلى أن الناتو سيتواجد في دولة لها حدود مع روسيا يبلغ طولها 1300 كيلو.

الروس أبدوا عدم ممانعة من انضمام فنلندا والسويد للناتو

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الروس أبدوا عدم ممناعتهم لانضمام فنلندا والسويد للناتو بشرط ألا يكون هناك بنية تحتية عسكرية أو أسلحة خطيرة تتمركز في هذه البلاد، لافتًا إلى أن السويد أعلنت أنه لن يكون هناك وجود عسكري دائم من الناتو.

روسيا حاليًا تسحب تشكيلات من جنوب وشرق روسيا إلى غربها

وأشار المسلماني إلى أن روسيا حاليًا تسحب تشكيلات من جنوب وشرق روسيا إلى غربها وتنقل صواريخ إسكندر وكبيلر تنقلها محملة برؤوس نووية موجهة إلى أوروبا، لافتًا لحدوث توازن بين روسيا وأوروبا، حيث ستنضم فنلندا والسويد للناتو وستنقل روسيا أسلحتها النووية وستوجهها مباشرة باتجاه دول أوروبا، مؤكدًا أن تركيا تتفاوض حاليًا على قبول فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي.