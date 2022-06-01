المسلماني: روسيا تبيع الوقود النووي لـ 18 مفاعلا نوويا في أوروبا

كشف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني تفاصيل أزمة الطاقة بين روسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن أوروبا تعتقد أنها تعاقب روسيا بالاستغناء عن الغاز والنفط بينما تعتبر موسكو أنها تعاقب الغرب بمنع الغاز عنهم مؤكدة أنها ستجد أسواقا جديدة للغاز الروسي.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن روسيا لديها 3 مصادر للطاقة وهي الغاز والنفط واليورانيوم المخصب، مشددًا على أنه من الصعوبة الآن الحكم بخسارة أحد الاطراف في مسألة العقوبات المفروضة على روسيا.

18 مفاعلا نوويا أوروبيا يعتمد على الوقود الروسي

وأشار المسلماني إلى أن 40% من اليورانيوم المخصب الذي تشتريه أوروبا تحصل عليه من روسيا لافتًا إلى أن تقدم الأخيرة في مجال تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم كوقود نووي، مضيفًا: «فيه 18 مفاعل نووي أوروبي يعتمد على اليورانيوم المخصب الروسي»، مؤكدًا أن تلك المفاعلات روسية وصيانتها وقطع غيارها موجودة فقط لدى روسيا باعتبارها صناعة روسية، متوقعًا إغلاق المفاعلات النووية حال عدم مدها بالوقود النووي الروسي.

%75 من كهرباء فرنسا عن طريق المفاعلات النووية

وتحدث «المسلماني»، عن خطورة تلك الخطوة لافتًا إلى أن فرنسا تولد 75% من الكهرباء عن طريق المفاعلات النووية، مستشهدا بما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية التي اعتبرت أن أوروبا تعاقب نفسها بالعقوبات التي فرضتها على روسيا.