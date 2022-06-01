تفاصيل مصرع خفير وسيدة أسفل عجلات قطار ببني سويف.. «كان بيحاول ينقذها»

لقي خفير مزلقان تابع لهيئة السكة الحديد، مصرعه اليوم الأربعاء، خلال محاولته إنقاذ سيدة عبرت بشكل مفاجئ مزلقان الفوريقة جنوب بني سويف، أثناء قدوم جرار أحد القطارات، إلا أنه فشل في إنقاذها ولقي الإثنين مصرعهما، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث قطار في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطه النجدة، يفيد بمصرع خفير مزلقان وسيدة بعد أن صدمهما القطار على مزلقان الفواريقة بمركز ببا، ووجه على الفور بنقلهم إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات: خفير المزلقان حاول إنقاذ السيدة فمات معها

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء مرور جرار قطار من أمام مزلقان الفواريقة جنوب بني سويف، حاولت ربة منزل العبور من المزلقان وحاول الخفير إنقاذها إلا أنهم توفيا معا، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتبين أن الجثتين لكلا من «محمد محمود قرني»، 23 سنة، خفير نظامي، مقيم مركز ببا، و«ليلى طه قنديل»، 53 سنة، ربة منزل، مقيمة مدينة ببا، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.