أنباء عن تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 على تليجرام

تداولت صفحات الغش عبر تليجرام، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، داخل لجان مجهزة تكنولوجيا، والامتحانات هي: «المهن الفندقية نظام الثلاث سنوات، امتحان تخصص الكهرباء الطلاب الدبلومات الفنية الصناعية، وامتحان اللوائح المالية والإدارية لطلاب الدبلومات الفنية التجارية».

رصد الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش

وقال مصدر في غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الغرفة ترصد جميع الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش بتليجرام، منذ بدء الوقت الأصلي للامتحان، للتحقق من صحتها، وأنّها هي ذات الأسئلة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان الآن بالمدارس الفنية.

رصد أسماء وبيانات الطلاب الغشاشين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ فريق مكافحة الغش يرصد كل محاولات الغش وتصوير الأسئلة، وحال التأكد من الاسئلة المتداولة سيتم التواصل إلى الطلاب الغشاشين على الفور، موضحا أنّ الوزارة تستطيع التوصل إلى أسماء وبيانات الطلاب الغشاشين، وكل من صور ونشر الأسئلة عبر صفحات الغش على تليجرام.