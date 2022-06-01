كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وزحام بالمحاور والطرق الرئيسية

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، كثافات مرورية في بعض الأماكن بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار مكثف من رجال المرور لضبط حركة السيارات في الشوارع.

زحام بالمحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة

وشهد «محور كورنيش النيل، محور 26 يوليو، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة، شارع الهرم، والطريق الدائري»، بمحافظة الجيزة زحاما مروريا، فضلا عن زحام بالمحاور الرابطة بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة، بينها شارعي فيصل والهرم، وكوبري أكتوبر، وكوبري الجامعة، و15 مايو، والجلاء، وميادين الجيزة، وبين السرايات، وجامعة القاهرة، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث، والبحر الأعظم، والكورنيش.

كما شهد محور صفط اللبن باتجاه مناطق الجيزة، ومحاور «الأوتوستراد، صلاح سالم، ونفقي العروبة والأزهر»، زحاما مروريا، تزامنا مع انتظام حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية، والساحلية، وطريق الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار رجال الخدمات المرورية.

تباطؤ حركة السيارات على طريق الإسكندرية الزراعي

وتباطأت حركة السيارات على طريق الإسكندرية الزراعي باتجاه العاصمة، وكذا مع تقاطع الطريق الدائري بسبب أعمال الإنشاءات، وظهر تكدسا أعلى الطريق الدائري اتجاه شرق القاهرة، ووجود كثافات مرورية أيضا بمناطق شرق القاهرة وطريق المحور، وأكتوبر، والمريوطية أعلى الطريق الدائري.

وعززت الإدارة العامة للمرور تواجدها في الشوارع والميادين ونشرت العديد من سيارات الإغاثة على الطرق، كما نشرت رقم الهاتف الخاص بها 01221110000، في حالة وجود أي أعطال أو حوادث على الطرق.