سكرتير عام مساعد الفيوم ينظم جولة مفاجئة لمتابعة توريد محصول القمح

نظم المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، يرافقه كل من الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، زيارة مفاجئة لعدد من الجمعيات الزراعية بمركز سنورس، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومسئولي الزراعة والتموين، بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وتنفيذ آليات إحكام السيطرة على عمليات التوريد والتداول.

تفقد عدة جمعيات توريد قمح

وزارت اللجنة عدة جمعيات يتم توريد «الذهب الأصفر» القمح من خلالها، وهي جمعية السعدية للائتمان الزراعي، وجمعية السعدية للإصلاح الزراعي، والجمعية الزراعية بسنهور البحرية، حيث تم مراجعة دفاتر وكشوف الحائزين، والمساحات المنزرعة بالمحصول، والتأكد من توريد الكميات المقررة من القمح للحيازات المدرجة بكشوف الجمعية.

مطابقة الحيازات للمساحات المزروعة

وتواصل اللجنة عملها في الزيارات الميدانية المفاجئة للجمعيات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لمطابقة كشوف الحيازات بالجمعيات الزراعية للمساحات المزروعة على الطبيعة، وكذلك متابعة أعمال توريد محصول القمح للشون والصوامع، وإيجاد حلول فورية للعوائق التي قد تواجه ذلك.

تكثيف الرقابة على تداول القمح

كان محافظ الفيوم، قد شدد خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومسئولي الزراعة والتموين بحضور عدد من كبار تجار وموردي محصول القمح، على ضرورة تكثيف الرقابة وإحكام السيطرة على أعمال تداول القمح، ومنع خروجه خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، موجهاً بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام جميع الحائزين لتيسير عملية توريد المحصول.

لجنة ثلاثية في كل جمعية زراعية

كما وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة ثلاثية بكل جمعية زراعية، تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية التابع لها الجمعية الزراعية، وإعداد حصر شامل بمساحات القمح المنزرعة على الطبيعة، وكميات القمح التي تم توريدها، وتحرير محاضر للمزارعين المتقاعسين عن توريد المحصول، وعدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الزراعية الجديدة إلا بعد التأكد من توريد محصول القمح وفقاً للحيازات المسجلة.