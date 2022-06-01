«تعليم الغربية»: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات في جميع لجان المحافظة، وذلك في يومها الرابع.

136 لجنة على مستوى الغربية

وأوضح أن الامتحانات بدأت يوم السبت الماضي الثامن والعشرين من مايو الماضي، وتستمر حتى الخميس التاسع من يونيو الحالي، حيث يؤدي 40827 طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية اليوم في 136 لجنة على مستوى الغربية، في مواد اللغة الإنجليزية لطلبة الدبلومات الصناعية 3 سنوات عام وجدارات والمزدوج، وحاسب آلي ورسم فني تصميم ومواد متخصصة لطلبة المهني والصناعي 5 سنوات، بينما يؤدي طلاب التعليم الزراعي 3 سنوات امتحان مادة تسويق زراعي وألبان، وصيانة وإصلاح لطلاب الزراعي المهني، في حين يؤدي طلاب الدبلومات الفنية للتعليم التجاري والفندقي 3 و5 سنوات الامتحان في مواد الحاسب الآلي والبورصات وتاريخ مصر القديم واتصال ومراسلات، ومواد متخصصة.

وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يجري متابعة سير امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات في جميع لجان المحافظة، وتم الاستعداد مبكراً لها.

غرفة عمليات المديرية تتابع سير الامتحانات

وأوضح «حسن»، أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بشكل سليم، موجها بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب مع الانضباط والحزم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.