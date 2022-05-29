طلاب الدبلومات الفنية يؤدون غدا امتحان مادتي الفرنساوي والحاسب الآلي

يؤدي صباح غد الاثنين، الموافق 30 مايو الجاري، طلاب الدبلومات الفنية، امتحانات الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات امتحان مادتي الفرنساوي وحاسب آلي تحريري، أما نظام الـ5 سنوات سيؤدون امتحان اللغة الإنجليزية، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات لمنع الغش، علاوة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية، ودورات المياه، وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

الغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية ممنوع

حذر الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع الطلاب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية، من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي و«جروبات» الغش، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، موضحا أن غرفة العمليات لم ترصد أي معوقات خلال سير أول أيام عقد الامتحانات، علاوة على أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا.

مجاهد: لن نسمح بالغش داخل اللجان

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بمنع دخول التليفون المحمول لجان امتحانات الدبلومات الفنية، لافتا إلى أنه لن يسمح بالغش داخل اللجان، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا.

830 ألفا و753 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجاري، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.