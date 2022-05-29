طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحان الإنجليزي وسط إجراءات مشددة ضد الغش

بدأ طلاب الدبلومات الفنية قبل قليل، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات لمنع الغش، علاوة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية، ودورات المياه، وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

التعليم تحذر من الغش الإلكتروني

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عاجل لها، جموع الطلاب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية، من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي و«جروبات» الغش، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، مؤكدة أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وأن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا.

830 ألفا و753 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجاري، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.

مجاهد: لن نسمح بالغش داخل اللجان

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بمنع دخول التليفون المحمول لجان امتحانات الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالغش داخل اللجان.