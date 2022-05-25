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محمود مسلم

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات العملية والمعملية

كتب:

أميرة فكري
05:40 م | الأربعاء 25 مايو 2022
طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات العملية والمعملية

واصل طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، كلٌ في تخصصه «شعبته ـ برنامجه»، للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، التي تتم لأول مرة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص.

مشاركة القطاع الخاص 

وشارك في تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقًا للجدارات المهنية، الذين يبلغ عددهم 23000 طالب وطالبة، وبمشاركة أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وأكثر من 2000 من مقيمي وزارة التربية والتعليم.

وتنطلق يوم السبت المقبل الموافق 28 مايو 2022، الامتحانات النظرية لطلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

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