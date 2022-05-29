سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 29-5-2022 في محلات الصاغة

خلال الفترة الأخيرة تابع الكثيرون أسعار الذهب وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 بسبب التذبذب الواضح في الأسعار ما بين الارتفاع المفاجئ وبعدها الانخفاض نتيجة لحسابات وأزمات عالمية تؤثر على أسواق المال في الخارج، مثل جائحة كورونا وجدري القرود، ويليها الحرب الروسية الأوكرانية.

وللمهتمين، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب عالميًا ومحليًا في محلات الصاغة، بما في ذلك سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وباقي الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب وذلك في السوق المحلي وأسواق المال والتي جاءت بمختلف أنواعها كالآتي:

أسعار الذهب اليوم

ووسط اضطراب سعر الذهب بأعيرته المختلفة عالميًا محليا وتوقعات الخبراء بعدم الصعود الكبير مرة أخرى كما شهدت الفترة الماضية، جاءت تفاصيل أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بيع نحو 1.194 و 1.201 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1.045 للبيع و1.051 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 896 جنيهًا للبيع، و901 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، نحو 8.360 جنيه للبيع و8.408 جنيه للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرا سجل سعر الكيلو الذهب اليوم، للبيع 1.194.286 وشراء 1.201.143.

أسعار الذهب في أسواق المال

سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 815.68 جنيه، بما يعادل 44.74 دولار في أسواق المال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7613 جنيهًا، بما يعادل 417.60 دولار، فيما وصل قيمة وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1088 جنيهًا، بما يعادل 59.66 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 951.63 جنيه، بما يعادل 52.20 دولار.