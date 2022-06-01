3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق محدود في شقة سكنية بالمرج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات بدائرة القسم، وتم فرض كردونا أمنيا حول العقار خشية امتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومباشرة عمليات التبريد خشية تجدد اندلاع النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لكشف ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه.

مصرع ربة منزل قفزا من الطابق السادس في مدينة نصر

وفي سياق آخر، باشرت الأجهزة الامنية بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة مصرع ربة منزل قفزت من الطابق السادس في مدينة نصر.

وبالانتقال تبين العثور على جثة «منال.م.ن»، ربة منزل. وبالفحص تبين إصابتها بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، ونزيف داخلي وتهشم الجمجمة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لعقار المتوفية تمهيدا لتفريغها.