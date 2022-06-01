نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2022.. رابط الحصول عليها برقم الجلوس

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية علي عبد الرؤوف، إنه بالفعل تم الانتهاء من إجراءات التصحيح الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022، ومن المقرر اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 من قبل محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وإعلان أسماء الأوائل عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022

وزادت عمليات البحث في الساعات الماضية عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية 2022، والذي يعد من أبرز الموضوعات التي تسجل عدد كبير من الزيارات على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية 2022

وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2022، عقب اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكذلك إعلان نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية، ليصبح الرابط متاح للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022، متاحًا للجميع على صفحة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية علي عبد الرؤوف، أن المديرية أعلنت عن تدشين بوابة إلكترونية تعرض عليها النتيجة، في خطوة لميكنة كافة الإجراءات والتحول الرقمي في مصر، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

كما أعلنت لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، أنه على الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، الدخول إلى موقع مديرية الدقهلية التعليمية، واتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني فور ظهورها، من خلال التالي:

أولًا: الدخول على موقع مديرية الدقهلية التعليمية من هنا.

ثانيًا: اختيار أيقونة «النتائج».

ثالثًا: اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والمركز التابع له مدرسة الطالب.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة، والتي ستظهر للطالب بمجرد اعتمادها من المحافظ ورفعها على الموقع الرسمي لمديرية الدقهلية التعليمية.