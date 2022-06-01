ضعف وقطع المياه في محافظتي الدقهلية والقاهرة.. اعرف الموعد والمناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن ضعف وانقطاع المياه في عدد من المناطق التابعة للشركة في الدقهلية والقاهرة، بسبب تنفيذ أعمال تطهير المروقات وأعمال التطوير واللحام لخط 1200 مللي، لافتة إلى إعادة ضخ المياه لحالتها الطبيعية منذ قليل، في بعض المناطق بمحافظتي الفيوم والجيزة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

خطة تطهير دورية بالدقهلية

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، إلى تنفيذ أعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه منية النصر، طبقا لخطة التطهير الدورية، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 8 صباحًا، حتى الساعة 2 مساءً، ويوم غد الخميس، من الساعة 8 صباحا، حتى 2 مساء، موضحة أن العملية ستؤدي إلى ضعف ضغوط المياه عن مدينة منية النصر، وقرية ميت تمامة وقرية البجلات.

أماكن انقطاع المياه في القاهرة

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم، زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل «عزبة الهجانة سابقا»، مؤكده أن بدء القطع سيكون الساعة 10 مساء غد الخميس، ويستمر حتى الساعة 6 صباح يوم الجمعة المقبل.

تطوير ولحام خط 1200 مللي

أشارت شركة المياه بالقاهرة، في بيان، أن سبب الانقطاع، سيكون القيام بأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين في زهراء المعادي، وأعمال لحام لخط 1200 مللي، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو الموبايل.

إعادة ضخ المياه بالفيوم

أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ضخ المياه مرة أخرى لمناطق: مدينة الفيوم - مساكن التعاونيات - مساكن البنك كيمان فارس - مساكن المرور، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة واللازمة، بمنطقة كيمان فارس، ميدان التدريب، وأمام كلية الطب بمدينة الفيوم، لخطوط المياه.

تشغيل خط المياه بالجيزة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من ربط وتشغيل خط مياه جديد، قطر 300 مم، من الزهر المرن، بديلا لخط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس، مما أدى إلى إعادة ضخ المياه مرة أخرى لمناطق: بولاق القديمة - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته.