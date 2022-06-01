منع صرف أسمدة مدعمة للمزارعين المتقاعسين عن توريد القمح بالإسكندرية

وجه المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، بضرورة تنفيذ التعليمات بعدم صرف أي أسمدة مدعمة للمزارعين للموسم الصيفي الحالي، إلا بعد التأكد من توريد المزارع لـ12 أردب قمح قام بزراعته في الموسم الشتوي المنصرف.

جاء ذلك على هامش مرور المهندسة أميرة الأحمدي أبو رية، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية، برفقة المهندس هاني عبد العظيم محمد، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، والمحاسبة آمال حسن علي، المراجع المالي بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية، على الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لإدارة تعاون العامرية وبرج العرب، والتنبيه على مديري الجمعيات بهذا القرار.

تنفيذ القرارات الوزارية والتسهيل على المزارعين

وأكد وكيل زراعة الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه قد سبق واجتمع رؤساء الجمعيات الزراعية في الإسكندرية والمزارعين، مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة تسويق وتوريد محصول القمح لموسم 2022، وآليات تحفيز المزارعين لتوريد الأقماح، بالإضافة إلى المعوقات التي يمكن أن تواجة المزارعين خلال التوريد، حيث تم التأكيد حينها على تنفيذ قرار الحكومة الخاص بتوريد 12 أردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان.

وأكد أنه يوجد 7 مراكز تجميع تابعة للجمعيات التعاونية المحلية لاستلام محصول القمح من المزارعين، وذلك للتسهيل على المزارعين وخفضًا للتكاليف، وتوفيرا للوقت والجهد بما يضمن سرعة التوريد إلى الأماكن المخصصة له ويسهل المتابعة لمديرية التموين.

تفاصيل قرار منع صرف الأسمدة للمزارعين

يأتي ذلك القرار تماشيا مع القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول القمح المحلي موسم 2022 رقم 49 لسنة 2022، والذي يتضمن أن كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، يجب أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى.

كما تضمن القرار أن يصرف لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدانا، الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفي، ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته.