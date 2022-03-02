«زراعة الإسكندرية» تعقد المؤتمر العلمي الدولي للاقتصاد المنزلي

افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المؤتمر العلمى السادس الدولي الثاني للاقتصاد المنزلي، الذي تنظمه كلية الزراعة، تحت عنوان «الأسرة والمجتمع وتحديات العصر في ضوء رؤية 2030»، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، العربية والأجنبية الذين شاركوا فى المؤتمر من خلال جلسات «online».

محاور المؤتمر

وأشار الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر ناقش خلال جلساته العديد من المحاور العلمية المتعلقة بالاقتصاد المنزلى والإرشادى، والإسكان والبيئة، وإدارة شؤون الأسرة والمؤسسات، والأمومة والطفولة، والمنسوجات والملابس، والغذاء وتغذية الإنسان.

معرض لمنتجات قسم الاقتصاد المنزلي

وقالت الدكتورة نيفين مصطفى حافظ، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية ومقرر المؤتمر، إن فعاليات المؤتمر تضمنت إقامة معرض للمنتجات المرتبطة بمجالات قسم الاقتصاد المنزلي، وتستمر حتى غدا الخميس 3 مارس 2022 بمسرح الكلية، مشيرة إلى أن المؤتمر شهد تكريم بعض المشاركين بالمؤتمر من رواد علم الاقتصاد المنزلي.

جدير بالذكر أن كلية الزراعة أنشئت في أغسطس عام 1942 بمدينة دمنهور، ثم انتقلت إلى مدينة الإسكندرية عام 1947، ومنذ ذلك اليوم وهي في مكانها الحالي بعد تطويرها وتوسيعها.

وتعتبر كلية الزراعة بالإسكندرية ذات طابع خاص، حيث تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في ثمان برامج وخمسة عشر توجهاً فرعياً، وللطالب حق الاختيار منها، إضافة لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات المختلفة.