سعر اليورو اليوم الخميس 2-6-2022 في البنوك المصرية

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية يوميا، ومنها سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، في ظل تباين قيم العملات طوال الوقت، وفقا للأوضاع العالمية وتطوراتها السريعة.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال خدماتها المستمرة للقراء، فيما يلي، سعر اليورو اليوم الخميس 2 يونيو 2022، ضمن أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات اليوم، بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 في البنك المركزي نحو 19.87جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، في حين وصل ببنك الإسكندرية لنحو 19.87 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي لنحو 19.93 جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما وصل سعر اليورو فى بداية تعاملات اليوم المصرفية ببنك مصر لنحو 19.88 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قناة السويس نحو 19.86 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع، وبلغ سعره في البنك الأهلي لنحو 19.88جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، ووصل سعر عملة اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.81 للبيع و20.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 2 يونيو 2022 في بنك مصر نحو 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك الأهلى المصري لنحو 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 23.35 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 يونيو الجاري.