إزالة 7 حالات بناء عشوائي على الأراضي الزراعية في محافظة قنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بإيقاف أعمال بناء لحالة تعد على الأراضي الزراعية، وجرى إزالتها بشكل فوري في جزيرة الطوابية التابعة لقروي أولاد عمرو، على مساحة 175 مترا عبارة عن قواعد خرسانية في المهد.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأزالت الوحدة المحلية لقرية الأشراف، حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الأشراف الغربية في قنا، عبارة عن سور من الطوب الأبيض بارتفاع متر تقريبا وطول 7 أمتار، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بإزالة حالتي تعد في المهد على أراضي أملاك دولة بالطويرات اتجاه حوض بمساحة 369 مترا تقريبا.

ونفذ مجلس قروي دندرة في قنا، حالتي بناء عشوائي وتعد على أراضي أملاك الدولة، من خلال إزلة فورية بالطابق الثاني علوي بنجع عليو بمساحة 70 مترا، وحالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة قيراط ونص بقرية الترامسة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالمواطنين بعدم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وعدم انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة القانون وحق الشعب.

حملات لإزالة التعديات خلال إجازة العيد

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كلف محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك على الأراضي الزراعية بمركزي أبوتشت ونجع حمادي.

وقال «أبو كريشة»، إن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا شدد على ضرورة التصدي الفوري وبكل حزم لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كافة التعديات، خاصة التي تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائي.