إصابة 6 أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين، هم: سيف ماهر حسان محمد، 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالترقوه وكدمات وسحجات، ومصطفى وائل عيد، 19 سنة، طالب، مصاب جرح قطعي بالأذن 4 سم وسحجات وكدمات، ومصطفى حسين محمد، 27 سنة، مصاباً بكسر مضاعف وجرح متهتك بالذراع الأيمن، ومحمد زكي عبد الحكيم، 32 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعنايات الشناوي كمال، 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسين مصطفى حسين 4 سنوات مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة عدد من المصابين إلى مستشفى خاص بناء على طلبهم لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.