رابط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات 2023/2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال لـ«المدارس الرسمية - الرسمية لغات» 2023/2022، إلكترونيا، عبر بوابة مركز المعلومات، على الموقع الرسمي للوزارة.

رابط التقديم لرياض الأطفال

خصصت التعليم، هذا الرابط للتقديم لمرحلة رياض الأطفال بـ«المدارس الرسمية - الرسمى لغات» 2023/2022، مشيرة إلى أنه يلزم ألا يقل سن المتقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، عن 4 سنوات في 2022/10/1، كما أن تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر، وكلمة المرور التي قام بإنشائها.

تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات

ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لأولياء أمور الأطفال الراغبين في تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية، للعام الدراسي 2022-2023، لجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة التعليم، أنه يمكن لأولياء أمور الأطفال الراغبين في تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2022-2023، على الموقع الرسمي للوزارة للمحافظات التالية: «بورسعيد - دمياط - الدقهلية - الغربية - البحيرة - الإسماعيلية - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - البحر الأحمر- الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأقصر».

التقديم عبر موقع المديرية بـ11 محافظة

أشارت التعليم، إلى أن التقديم في باقي المحافظات التالية «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الشرقية - المنوفية - كفر الشيخ - السويس - بني سويف - القليوبية - مطروح - أسوان»، من خلال الموقع الرسمى للمديرية.

خطوات إنشاء حساب

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات إنشاء الحساب عبر بوابة مركز المعلومات، للتقديم في مرحلة رياض الأطفال، كالتالي:

- الدخول علي بوابة مركز المعلومات.

- الضغط علي حساب ولى الأمر على بوابة مركز المعلومات.

- إدخال البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي.

- بيانات التواصل مع ولي الأمر.