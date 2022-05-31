«لو مرتبك 1500 جنيه».. شروط قرض السيارة من البنك الأهلي المصري دون ضامن

يتيح البنك الأهلي المصري، الحصول على قرض السيارة دون ضامن، حتى 1.5 مليون جنيه بالنسبة للموظفين، سواء بالقطاع العام أو الخاص، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال «المهن الحرة»، ويصل حجم التمويل إلى نحو 100% من قيمة السيارة محل التعاقد.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، تتعدد فترات سداد مختلقة، إذ تصل فترة سداد قرض السيارة إلى نحو 7 سنوات، بسعر عائد تنافسي، ويتيح البنك برامج خاصة بالنسبة للموظفين بالشركات.

الحد الأدنى لدخل طالب القرض

وقال البنك الأهلي، إن الحد الأدنى للدخل الصافي الشهري المطلوب للحصول على قرض السيارة، يبدأ من 1500 جنيه شهريا دون مصاريف استعلام ائتماني، ودون مصاريف فتح حساب.

وينظم برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء، سواء برنامج موظفين بتحويل راتب أو برنامج موظفين، بإثبات دخل، وكذلك برنامج موظفين بمقدم 40%، من سعر السيارة وتمويل 60%.

وبالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، يحصل على قرض السيارة بمقدم نحو 50% من سعر السيارة، وتمويل 50%، إلى جانب برنامج آخر لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%.

الشروط والمستندات المطلوبة

وحدد البنك الأهلي، المستندات الأساسية المطلوبة، وتضم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).

وحدد شروط قرض السيارة، بألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 في نهاية القرض للموظفين، وألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا عن 65 في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

ولفت البنك، إلى أنه يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدما، وعمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات، و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده، وغرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.