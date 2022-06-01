ضائقة مالية وخصومة.. تفاصيل مقتل سائق وخطف طفل بالجيزة والبحيرة

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة، وتحديد وضبط الجناة، إذ تبين أن الواقعة بسبب خصومة ثأرية.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بـ العثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة على جانب الطريق، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه سائق مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا.

خصومة ثأرية وراء الجريمة

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، جرى ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ثأرية بين المجني عليه واثنين من المتهمين، وفي سبيل ذلك استعانا بباقى المتهمين لمعاونتهما في ارتكاب الواقعة.

خطف طفل ومطالبات بفدية

وفي واقعة أخرى، كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة اختطاف طفل بالبحيرة ومساومة أهليته لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي.

تعود الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصالا هاتفيا أخبره خلاله الـمُتصل، بقيامه بخطف نجل شقيقه 10 سنوات أثناء لهوه أمام مسكنه، وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز حيث عقدوا العزم على خطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين في ذلك مركبة «توك توك» ملك وقيادة أحد المتهمين، ولدى استشعارهم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية افتضاح أمرهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المجنى عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش و عدد من الطلقات لذات العيار و بندقية آلية و فرد محلي و 2 مركبة توك توك المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة).