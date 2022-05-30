العثور على جثة مسن وسط مقابر قرية «صنبو» في ديروط

عثر أهالي قرية «صنبو»، التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، على جثة لرجل مسن، يُدعى «نمر ط. ع.»، يبلغ من العمر 58 سنة، ملقاة وسط مقابر القرية، تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت الأجهزة المختصة جهودها لكشف غموض الواقعة.

إخطار أمني بالعثور على جثة مسن وسط المقابر

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «صنبو»، دائرة المركز، بالعثور على جثة رجل مسن وسط مقابر القرية.

الشرطة تنتقل إلى محل الواقعة

وبالانتقال والمعاينة إلى محل الواقعة، تبين صحة البلاغ، والعثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، يُدعى «نمر ط.»، مقيم بديروط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط، لانتداب الطب الشرعي لمناظرتها ومعرفة أسباب الوفاة.

شاب يشعل النار بوالدته لإدمانه مخدر «الشابو»

وتلقى مدير أمن أسيوط، في وقت سابق، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بإقدام شاب على حبس والدته ثم أشعل النيران فيها داخل منزلهما بقرية «الصفيح صنبو»، التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الشاب أقدم على حرق والدته بعد حبسها، بسبب إدمانه لمخدر «الشابو»، وتم ضبط المتهم، ونقل المصابة إلى المستشفى الجامعي في حالة حرجة، لإصابتها بحروق متفرقة في الجسم.

اتخاذ الإجراءات القانونية والنيابة تبدأ التحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.