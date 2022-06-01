المشدد 7 سنوات لـ 5 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة أستاذ بطب الأزهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات لخمسة 5 متهمين، لإدانتهم بسرقة أستاذ بكلية الطب، جامعة الأزهر، بعدما كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن، وخالد عبدالرحمن سالم عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبد المسيح فل.

انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة المجني عليه

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين وجهت النيابة للمتهمين «محمد. ع»، «مصطفى. ش»، و «أحمد. إ»، «عمر.ف»، «توفيق. ر»، تهمة سرقة المنقولات والمبلغ المالي والمعدات الطبية، المملوكين المجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء سلب مال المجني عليه، فنسجوا له خيوط الشر فطرق الأول باب منزله، وما إن فتح لهم ادعوا زوراً كونهم ضباط شرطة، وأشهر المتهم الثاني في وجهه سلاح ناري «طبنجة»، مهدداً إياه فسار وفق أمرهم، فانقض عليه المتهم الثالث وقيده وعصب عينيه، وجابوا مسكنه بحثاً عن غنائمهم، ووجدوا مرادهم في المسروقات، حال تواجد الرابع والخامس على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة توجه لهم تهم حيازة سلاح وانتحال صفة ضباط شرطة

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وبدون مصوغ قانوني، وانتحال صفة رجال ضبط «ضباط»، لترهيب المجني عليه والاعتداء عليه وسرقة المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.